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Собянин: В Москве создан Центр поддержки родственников мобилизованных граждан

13:26
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Он начнет работу уже 1 октября

В Москве создан специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации в Вооруженные силы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Начиная с 1 октября, родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1, на территории центра занятости "Моя карьера".

"Мы понимаем, что это [частичная мобилизация] самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту. Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу", - написал Собянин.

Он отметил, что власти Москвы не будут ждать, когда родные мобилизованных обратятся за помощью, а сделают предложение помощи проактивным.

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