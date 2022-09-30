Путин подписал договоры о присоединении к России новых территорий

Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей определили свою судьбу на референдумах

В пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее власти республик Донбасса и освобожденных регионов лично обратились к Путину с просьбой о вхождении в состав нашей страны.

Такой исторический выбор сделали сами жители этих территорий во время референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожской области положительно на поставленный в бюллетенях вопрос ответили 93,11% голосовавших, в ЛНР - 98,42%, в ДНР - 99,23%, в Херсонской области - 87,05%.

После всех процедур количество российских регионов увеличится до 89.

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