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С Россией - безопасно: как восстанавливают Донбасс

14:45
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Всего будет задействовано около 60 тысяч специалистов

В населенных пунктах Донбасса идут восстановительные работы. В них задействованы и бригады строителей из всех российских регионов. Всего привлекут около 60 тысяч специалистов. Сейчас города и поселки республик готовят к зимнему сезону. Первую партию передвижных котельных накануне доставили в Мариуполь. 

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Этот детский сад в Мариуполе только открыл свои двери после капитального ремонта. Восстановлено все - от подвала до крыши. На улице - благоустроенные площадки для игр. Здесь все самое лучшее, что можно подарить детям.

"Ребенок каждый день приходит и говорит - у нас какие-то чудеса происходят. Кто-то к ним приходит, сказочные персонажи каждый день", - говорит женщина.

Темпы, с которыми возрождается Мариуполь, поражают. Только военных строителей в городе более 2,5 тысячи. Одновременно работы ведутся на 450 объектах. Дома с благоустроенными дворами и готовыми для жизни квартирами возводятся за три месяца. Жилье сдается уже целыми кварталами. А со дня на день в Мариуполе начнут строить еще одну больницу на 50 тысяч квадратных метров и нахимовское училище.

Не узнать восстановленную филармонию в Мариуполе. Причем фасад, вплоть до оформления окон и витражей, полностью сохранил свой исторический облик. Перед началом отопительного сезона в город начали завозить передвижные котельные. Каждая - мощностью 1 МВт. В ближайшее время в Мариуполе заработает 100 таких дизельных установок. 

Доступнее стала и качественная питьевая вода. Здесь открыто производство по очистке и розливу воды в 19-литровые бутылки.

Конечно, сделать еще предстоит очень много. На восстановление города уйдут годы. Националисты безжалостно уничтожали Мариуполь, но за лето он сильно изменился. Например, появились благоустроенные парки и прогулочные зоны. И они уже полюбились людям.

Памятник Александру Невскому - точная копия монумента, который находится в санкт Петербурге. Это подарок от Северной столицы. Жители Мариуполя попросили установить его в символическом месте - раньше здесь был памятник Украинским участникам АТО. А теперь здесь защитник Русского мира. 

Теперь к подножью постамента люди начали нести цветы. А еще одна традиция - потереть подкову на счастье.

Сейчас в Мариуполе безопасно, и люди это почувствовали. В последние недели сюда активно возвращаются жители. На референдуме абсолютное большинство выбрало будущее с Россией.

Петр Вершинин. Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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