Антикризисный план Трасс спровоцировал хаос в британской экономике

Инициатива обернулась резким падением курса национальной валюты

Британская финансовая система переживает настоящий кризис. В падении курса фунта стерлингов и стремительном росте цен эксперты обвиняют нового премьера. Сама Лиз Трасс сначала пропала на несколько дней. А затем сообщила о планах по стимулированию экономики, которые уже называют самоубийственными. К отставке главы правительства призывает уже не только оппозиция, но и её однопартийцы.

Даунинг-стрит. Председатель управления по бюджетной ответственности Ричард Хьюз спешит на встречу с Лиз Трасс. Чиновника встречают журналисты: вопросы не из приятных – как британское правительство намерено преодолеть экономический кризис.

С момента, когда Лиз Трасс возглавила британское правительство, прошло меньше месяца. Но за такой короткий срок ее антикризисный план спровоцировал хаос в экономике. Ровно неделю назад глава Минфина королевства Квази Квартенг объявил, что правительство значительно снизит налоги. Из-за этого, по оценкам СМИ", британский бюджет недополучит около 45 млрд фунтов стерлингов - это почти 2% ВВП страны.

Инициатива обернулась резким падением курса национальной валюты. Последний раз такое происходило в далеком 1985-м. Кроме того, снизился и спрос на гособлигации Великобритании.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала происходящее "катастрофическим бедствием", а политику Трасс - безрассудной. (

"Сложно переоценить размах экономического кризиса, вызванного представленным в пятницу бюджетом Великобритании. Пока у самых богатых сокращают налоги, по обычным людям, уже страдающим от резко растущей инфляции, должны ударить растущие банковские ставки. Палата общин должна была бы уже собраться на чрезвычайное заседание", - сказала она.

Действия британского кабмина уже получили обидный ярлык "Трассономика". Но менять взятый курс премьер-министр явно не намерена. Через прессу Трасс пытается объяснить населению, кто виноват в происходящем: "Ну, во-первых, я понимаю, что люди переживают трудные времена. Мы сталкиваемся с глобальным экономическим кризисом, вызванным войной Путина на Украине. Вот почему правительство предприняло решительные действия, чтобы помочь людям оплачивать счета за электроэнергию. Если бы мы не предприняли никаких действий, люди столкнулись бы со счетами на сумму до 6000 фунтов стерлингов. Более высокая инфляция, а также замедляющаяся экономика. Вот почему мы приняли меры, чтобы никто не оплачивал обычный счет на сумму более 2500 фунтов стерлингов".

Журнал The Economist выходит с обложкой "Как не надо управлять страной". Трасс достается и от журналистов, и от оппозиции. За действиями новоиспеченного премьер-министра испуганно смотрят с другой стороны пролива Ла-Манш.

"Нет, я не беспокоюсь о ситуации в еврозоне, но я беспокоюсь о ситуации в Великобритании. Что это показывает? Это, прежде всего, показывает, что политические шаги с точки зрения финансов и экономики не работают. Когда мы делаем масштабные шаги и драматические заявления, как это делают некоторые оппозиционные группы во Франции, это подрывает рынок, нарушает финансовый баланс и приводит к настоящей катастрофе", - сказал министр финансов Франции.

Согласно опросу, Трасс сегодня поддерживают только 15% респондентов. А около половины британцев думают, что лидер оппозиции Кеёер Стармер был бы лучшим премьером. По правилам Консервативной партии, члены парламента могут написать письмо с просьбой о проведении вотума недоверия Лиз Трасс. Чтобы инициировать отставку, проголосовать должны около 15% членов парламента от тори - это 54 парламентария.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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