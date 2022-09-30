В Петербурге 90-летняя блокадница помогла обезвредить мошенников

Злоумышленники дают показания

В Санкт-Петербурге 90-летняя блокадница помогла обезвредить мошенников. Преступники специализировались именно на пенсионерах: сообщали по телефону, что родственник попал в беду, и требовали деньги. Вот только обмануть ветерана им не удалось.

Прилично одетый молодой человек рассказывает полиции, чем зарабатывал на жизнь. Его лицо наверняка хорошо знакомо многим пенсионерам Санкт-Петербурга. Следствие выяснило: вместе с четырьмя подельниками парень участвовал в "непыльной схеме" по обману пожилых людей.

"Сначала участники ОПГ звонили пожилому человеку, представляясь близким родственникам и говоря, что попали в ДТП, в результате которого пострадал человек. После этого просили пожилого человека передать им деньги в сумме 500 000 рублей для того, чтобы в дальнейшем не было возбуждено уголовного дела", - сообщили в правоохранительных органах.

"Я думала, мне сын звонит. Я говорю: а что у тебя с голосом, голос какой-то не такой. Он мне начал рассказывать, что он попал в аварию врезался в столб, у столба стояла девушка. И он мне так зло отвечает: насмерть", - рассказывает женщина..

Поймать преступников помогла именно она - 90-летняя блокадница, которая не только не поверила телефонным уговорам, но и вызвала полицию на встречу для передачи денег. Курьера задержали, остальных участников группировки выследили по камерам видеонаблюдения.

Случаи обмана мошенниками именно пожилых людей серьезно участились в последнее время, говорят в полиции Петербурга. За минувший сентябрь только раскрытых дел - больше 20. Мошеннические схемы - самые разные. Родные, якобы попавшие в ДТП, фиктивные ремонты, распродажа на дому дорогих товаров по акции и даже обмен денежных купюр мнимыми сотрудницами пенсионного фонда.

Как говорят в правоохранительных органах, зачастую задерживать удается лишь исполнителей преступных схем, а организаторы руководят ими с территории Украины. Туда же отправляются и похищенные деньги. Поэтому вернуть всю сумму целиком получается далеко не всегда. Причем аппетиты мошенников растут, а их действия становятся все более изощренными:.

Николай Куликов руководит серьезным предприятием. Но даже он едва не лишился нескольких миллионов рублей с банковского счета. Преступники переоформили его сим-карту на себя, показав фальшивую доверенность в офисе оператора сотовой связи. Воспользовались тем, что остальные данные директора находятся в открытом реестре юридических лиц. Затем, подделав уже нотариальную доверенность, мошенники запросили в банке снятие наличных от его имени. Зная о том, что подтверждение о запросе придет на уже похищенный номер мобильного телефона.

"Засомневался оператор, которому я благодарен, уже выражал благодарность, еще раз благодарю, которая засомневалась. Что-то ей не понравилось. В человеке или в этой бумаге, поэтому они задержали эту доверенность", - вспоминает Куликов.

Злоумышленников удалось поймать, сейчас они дают показания. Как и группа мошенников, работавших по легенде о ДТП. Им избрана мера пресечения в виде ареста, и грозит до 10 лет тюрьмы.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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