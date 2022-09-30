Блеск, роскошь, ар-деко: на ВДНХ открылась выставка винтажных платьев

Это вещи, сделанные на заказ самыми именитыми домами моды своего времени

"Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко" - так называется выставка, которая открылась на ВДНХ. Более 300 экспонатов из частных коллекций впервые представлены на одной площадке. Винтажные платья, обувь, аксессуары - то, чем украшали себя дамы в "золотые" 20-е годы прошлого века. Посетители смогут погрузиться в эпоху джаза и новой, провокационной для того времени, моды.

В этих изящных нарядах могли танцевать всю ночь - бахрома подчеркивала пластику и ритм, а туфли имели устойчивый каблук. Блеск, роскошь и ощущение праздника - все это ар-деко, популярный стиль 20-х и 30-х годов прошлого столетия. Когда моду диктовали новая музыка, образ жизни и развлечения.

"Многие платья называли по названию платьев: "чарльстон" платье, "фокстрот" платье. Это праздничная, выходная мода. Тот период, когда женщина себя чувствовала свободной и могла позволить себе все, что раньше было немыслимо", - отметил Назим Мустафаев, коллекционер.

Столетие назад юбки становились короче, наряды - легче и изысканнее. На выставке "Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко" - платья, обувь и аксессуары из собраний российских коллекционеров. Это вещи, сделанные на заказ самыми именитыми домами моды своего времени и брендами, многие из которых стали легендой. Вот только авторство удается определить не всегда.

"В одном из французских журналов старинных я обнаружил это платье - подписано, кто дизайнер. И мы узнали историю. Дизайнер был художником, делал много вещей. Это Жан Монин, платье, которое раскрылось далеко не сразу", - добавляет Мустафаев.

Французские кутюрье столетие назад в своих моделях миксовали разные мотивы - египетские и африканские, ни пике популярности был и "русский стиль", а среди фасонов лидирует платье-рубашка, подпоясанное на бедрах.

Менялись линии и силуэты, в моду вошла плоская мальчишеская фигура, и это произвело революцию и в пикантном гардеробе. В него вошли телесные чулки, которые носили с подвязками из ленты или тесьмы. А еще сорочки, комбинации, панталоны и другие дамские "хитрости".

"Бюстодержатели" - по-русски так называли бюстгальтеры. Или грудодержатели. Есть даже фижмы. Это конструкции, известные по 18 веку, но в начале 20 века, когда в моду вошли платья руби-стайл, эти фижмы, каркасы, увеличивали объем в боках и изменяли силуэт", - обратил внимание коллекционер Антон Приймак.

Сенсацией для своего времени стали и миниатюрные сумочки. Модницы руководствовались девизом - чем меньше аксессуар, тем выше социальный статус.

"Туда должна помещаться помада, сигареты и монетница. Все остальное - у эскорта. На выставке можно не только рассмотреть люксовый винтаж, но и услышать ароматы того времени, буквально погрузиться в атмосферу шика и элегантности", - объяснил коллекционер Павел Карташов.

Наталья Тарасова, Валерия Дзгоева, Илья Ушаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"