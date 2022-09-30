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ВКС России уничтожили украинские цеха по сборке ракет под Днепропетровском

14:04
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Также уничтожен центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Военно-космические силы (ВКС) России уничтожили цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У".

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У", - говорится в сообщении.

Высокоточный удар пришелся по территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод", уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВКС уничтожили группу украинского центра радиоэлектронной разведки в районе населенного пункта Червоный Став в Николаевской области.

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