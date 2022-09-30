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Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

14:40
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Срок - два года

Режим "открытое небо" с октября будет введен в аэропорту Калининграда.

Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила Росавиация. Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране.

"Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую "свободы воздушного пространства", - объяснили в ведомстве.

Режим "открытое небо" устанавливается сроком на два года.

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