Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

Срок - два года
Режим "открытое небо" с октября будет введен в аэропорту Калининграда.
Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила Росавиация. Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране.
"Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую "свободы воздушного пространства", - объяснили в ведомстве.
Режим "открытое небо" устанавливается сроком на два года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"