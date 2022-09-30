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ВСУ бросили все резервы на Красный Лиман

15:17
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Идет сложный бой

ВСУ бросили все силы и резервы на Красный Лиман в Донецкой Народной республике. По противнику работает российская авиация и артиллерия, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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"В Красном Лимане идет сложный бой, противник бросил все силы и резервы", - написал Киселев в Telegram.

По данным Киселева, в операции по деблокаде города участвуют четыре боевые тактические группы. Авиация и артиллерия плотно работает по противнику на направлении наступления.

Позже Киселев добавил, что военные источники сообщают о переброске подкреплений ВС России на Краснолиманское направление и начале операции по деблокаде города. Подразделениям дано задание очистить район от мобильных групп ВСУ, который перерезал дороги, устраивает засады и наводит артиллерию на опорные пункты.

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