Началась церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых регионов

Ожидается объемное выступление президента

В Кремле началась церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Церемония проходит в Георгиевском зале.

Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин выступит с речью. Это будет объемное выступление главы государства, подчеркнул он.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

30 сентября Владимир Путин указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Указ о признании независимости ДНР и ЛНР был подписан еще 21 февраля.

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