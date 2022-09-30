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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

15:29
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Люди на референдумах сделали однозначный выбор, отметил президент

Президент Владимир Путин в пятницу выступает в Кремле во время церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.
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В своей речи глава государства отметил, что люди на референдумах сделали однозначный выбор. При этом право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН, напомнил Путин.

Российский лидер также рассказал о погибших в Донбассе героях. Президент сравнил трагедию в Одессе с Хатынью. В память о жертвах Путин объявил минуту молчания.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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