Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Люди на референдумах сделали однозначный выбор, отметил президент

Президент Владимир Путин в пятницу выступает в Кремле во время церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

В своей речи глава государства отметил, что люди на референдумах сделали однозначный выбор. При этом право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН, напомнил Путин.

Российский лидер также рассказал о погибших в Донбассе героях. Президент сравнил трагедию в Одессе с Хатынью. В память о жертвах Путин объявил минуту молчания.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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