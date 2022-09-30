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Путин: возвращение в Россию – неотъемлемое право Донбасса

15:34
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Оно закреплено в 1 статье устава ООН

Общая судьба и тысячелетняя история объединяет народы России, именно она стоит за выбором миллионов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это чувство никто не сможет уничтожить, подчеркнул Владимир Путин. По словам президента России, неотъемлемое право людей закреплено в Уставе ООН.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе
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"Это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в 1 статье устава ООН. Повторю - это неотъемлемое право людей, которое основано на историческом единстве", - заявил российский лидер на церемонии подписания указов о присоединении к России четырех новых регионов.

Путин напомнил, что здесь, в Новороссии сражались Румянцев, Суворов, Ушаков. Здесь стояли насмерть деды и прадеды россиян в Великую Отечественную войну, передает ТВЦ.

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