Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия

Россия готова к переговорам

Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о присоединении к России ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей обратился к властям Украины.

"Мы призываем немедленно прекратить огонь, боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этом готовы", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что люди, живущие на освобожденных территориях, навсегда стали гражданами России. И этот выбор обсуждаться и оспариваться не будет. Путин призвал Киев с уважением относиться к решению жителей.

"Мы будем защищать свою территорию, в этом наша великая освободительная миссия", - предупредил глава государства.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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