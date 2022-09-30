Путин: мы отстроим все разрушенные города и поселки

Россия будет защищать свою землю всеми средствами

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что страна будет обеспечивать безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также - помогать восстанавливать там инфраструктуру.

Как подчеркнул российский лидер, Киев должен с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, только таким может быть путь к миру.

По словам Путина, Россия будет защищать свою землю всеми средствами.

"Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения", - подчеркнул президент.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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