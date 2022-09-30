Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам

Президент прокомментировал политику западных стран

В пятницу президент Владимир Путин выступает с речью во время церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Глава государства, в числе прочего, прокомментировал политику западных стран. По словам Путина, алчность, намерение сохранить власть - причины гибридной войны, которую ведет запад против России.

Страны запада так и остались колониальными по своей сути, но Россия никогда не примет такой порядок, отметил глава государства.

"Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась. Запад хочет нам не свободы, а сделать своей колонией ради прямого грабежа. Им не нужна Россия, она нужна нам, - заявил Путин.

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