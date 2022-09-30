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Путин напомнил о "грязном обмане" США

15:51
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Запад применяет двойные и тройные стандарты

Россия всегда будет Россией. И в сегодняшней ситуации россияне защитят свои ценности и свою Родину, заявил российский президент Владимир Путин.

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"Запад думает, что ему все сойдет с рук. Соглашения о стратегической безопасности летят в корзину, твердое обещание не расширять НАТО на Восток обернулись грязным обманом", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Российский лидер заметил: Запад утверждает, что отстаивает порядок, основанный на правилах. Но кто видел эти правила? – задал риторический вопрос президент. Это сплошной обман, двойные, или уже тройные стандарты, передает ТВЦ.

Ключевой мотив действий США, по словам Путина - сохранение "ренты гегемона". Вот почему их интересам отвечает десуверенизация. Отсюда агрессия Вашингтона к традиционным государствам, попыткам подорвать новые интеграционные центры, валюты и новые энергетические центры. Им выгодно, чтобы государства сдали свой суверенитет США, - заключил Владимир Путин.

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