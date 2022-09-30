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Путин обвинил англосаксов во взрывах на "Северных потоках"

15:50
  • пятница
  • 30 сентября 2022

"Кому выгодно, тот и взорвал"

К взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" причастны англосаксы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о присоединении к России ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей обратился к властям Украины.

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно!", - заявил Путин.

Утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены 26 сентября. Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках газопроводов. Позднее шведские сейсмологи заявили о том, что в понедельник были зарегистрированы два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков".

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