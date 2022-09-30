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Владимир Путин: "Как прежде уже не будет"

15:54
  • пятница
  • 30 сентября 2022

"Слом западной гегемонии необратим"

Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, - это поле битвы за наш народ, за будущую Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о присоединении к России ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей обратился к властям Украины.

"Начавшийся слом западной гегемонии необратим, как прежде уже не будет. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что наш народ, язык и культуру можно было вычеркнуть из истории. Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание. Сейчас нам нужна консолидация всего общества, в основе этого — суверенитет, созидание и справедливость", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что задача России - защитить будущие поколения от порабощения.

"За нами правда! За нами - Россия", - заключил президент.

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