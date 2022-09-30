Путин призвал защитить детей и внуков от чудовищных экспериментов

Запад насаждает извращенную идеологию

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с вопросом. Хотят ли они для своих детей и внуков такой судьбы – чтобы вместо мамы и папы у них были "родитель номер 1" и "родитель номер 2"?

Именно к этому ведет мир Запад, насаждая извращенную идеологию, утверждая, что кроме мужчин и женщин, существует и другой пол, отметил российский лидер на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран... В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: "По плодам их узнаете их". И эти ядовитые плоды уже, очевидно, людям, не только в нашей стране, во всех странах, в том числе и для многих людей на Западе", - сказал он.

Путин призвал россиян защитить детей и внуков от этих чудовищных экспериментов, передает ТВЦ.

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