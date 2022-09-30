"Битва за историческую Россию": главные заявления Путина

Слом западной гегемонии необратим, отметил президент

Георгиевский зал Кремля полон. Сотни приглашенных, среди которых политики, министры, главы регионов, общественные деятели, депутаты и сенаторы. Всё их внимание устремлено на сцену, где в этот момент происходит поистине историческое событие. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области возвращаются домой.

Несмолкающие овации. Неподдельные эмоции. К этому событию Луганская и Донецкая народные республики шли долгие восемь лет, отстаивая своё право на передовой и в тылу. Живя под постоянными обстрелами украинских карателей. Теряя друзей и близких. Всю кровожадность киевского режима за последние восемь месяцев успели прочувствовать и жители Запорожья, и люди, проживающие в Херсонской области. В итоге в ходе референдума подавляющее большинство из них, как и в случае с республиками Донбасса, высказалось за воссоединение с Россией.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям этих регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Киев этому, конечно, пытался помешать. Постоянные артиллерийские удары, в том числе по избирательным участкам. Теракты. Убийства мирных граждан. Но всё это не испугало, а лишь сплотило людей, окончательно убедив в том, что с Украиной им теперь точно не по пути.

"И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, закрепленное в уставе ООН. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков", - отметил Путин.

Президент Путин фактически сразу заявил, что Россия поддержит выбор граждан несмотря на колоссальное давление и угрозы, которые звучали и звучат со стороны Запада. Там уже подготовили новый пакет санкций и публично дали добро украинским карателям использовать любое иностранное вооружение для обстрелов территорий, которые вошли в состав России. Впрочем, это и так происходило на регулярной основе. Как и передача разведданных, обучение отрядов украинских бандформирований, ремонт техники и прочая помощь, которая пока ещё удерживает киевский режим на плаву, позволяя ему продолжать фактический геноцид.

"Долгое время над людьми на Донбассе издевались. Киевский режим грозил расправой, запугивал репрессиями, но несломленный народ Донбасса сказал свое слово. Хочу, чтобы это услышали все. Люди, живущие в ЛДНР и областях, становятся нашими гражданами навсегда! Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор народа обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относится к этому выбору с уважением. Только таким может быть путь к миру", - отметил Путин.

Впрочем, рассчитывать на самостоятельность Киева в этом вопросе, безусловно, не стоит. Решения принимаются в Вашингтоне, который, прикрываясь демократией, полмира превратил в своих вассалов и рабов. Тех же, кто попытался возражать, напомнил президент, попросту уничтожили, попутно разорив. Исторических примеров хватает. Да и сейчас ситуация в общем-то не изменилась.

"Вместо демократии - подавление и эксплуатация. Порабощение и насилие. Весь их порядок лжив и лицемерен насквозь. США единственная страна, применившая ядерное оружие. Кстати говоря, создали прецедент. В ходе Второй мировой превратили в руины немецкие города без всякой необходимости. Цель была только одна - запугать. США оставили страшный след в Корее и Вьетнаме", - рассказал Путин.

Однако европейские политики предпочитают помалкивать, слепо следуя в фарватере США. Так, кстати, было и с Россией после развала СССР. Тогда в Вашингтоне называли нашу страну большим другом, параллельно выкачивая из неё сотни миллиардов долларов. При этом там явно рассчитывали, что Россия уже не оправится. Что ей осталось совсем чуть-чуть. И она вот-вот развалится на десятки маленьких государств, исполнив мечту американо-европейских элит.

"Им критически важно, что все сдали свои интересы. Одни добровольно соглашаются на это. А если не соглашаются, то эти государства разрушаются. Миллионы загубленных жизней. Да им все равно, лишь бы получать свою выгоду. Именно в алчности и есть подлинные причины той гибридной войны, которую запад ведет против России. Они хотят видеть нас колонией. Видеть нас толпой рабов. Для них прямая угроза. Наша мысль. Наша культура им представляет опасность. Наше развитие и процветание. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам. Россия всегда будет Россией. Мы защитим наши ценности и нашу Родину", - заявил Путин.

Именно это сейчас мы и наблюдаем на Украине, по сути своей, ставшей полем битвы между Россией и Западом, где происходит сражение за будущее нашей страны. За её ценности, почеркнул президент. Культуру. Язык. За право быть самостоятельным государством.

"Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый путь. Убежден, что политика, построенная на исключительности, преступна. Мы должны перевернуть эту позорную страницу. Слом западной гегемонии необратим. Как прежде не будет. Поле битвы, куда позвали наш народ, это наша битва за большую историческую Россию. За будущие поколения. Мы должны защитить их от порабощения. От чудовищных экспериментов", - отметил Путин.

По итогу сегодняшнего дня наша страна прирастает сразу четырьмя новыми регионами, общая площадь которых более 100 тысяч квадратных километров. Но главное – это, конечно же, люди, которые сделали свой выбор. Речь идёт о 10 с лишним миллионах, наконец-то вернувшихся домой.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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