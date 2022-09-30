Донбасс, Запорожье и Херсон ликуют после присоединения к России

Тысячи жителей вышли на улицы

В республиках Донбасса и на освобожденных территориях сегодняшние события называют Днем Победы. К воссоединению с Россией там шли долгих 8 лет. Впереди - восстановление мирной жизни, и это большая работа. Предстоит ремонтировать дома, возводить с нуля школы и детские сады, которые киевский режим уничтожал массированными ударами. Главный символ сегодня в Донецке, Луганске, в Мелитополе, Мариуполе, Херсоне и других городах - российский триколор.

Сегодня празднуют во всех городах на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В Мелитополе на центральной улице собрались несколько тысяч людей отметить воссоединение со своей исторической Родиной.

Здесь люди разного возраста. У каждого флаг России - у одних большой стяг, у других бережно повязанная на руку лента. И у каждого триколор в сердце.

Речь президента здесь слушали, затаив дыхание. А услышав заветное слово - воссоединение - на площади началось ликование. В небольшом посёлке Акимовка устроили шествие с гигантским флагом России.

Ликует Донбасс. На Саур-Могиле - сотни флагов России. Потомки героических предков вновь защитили шахтёрский край от нацизма и теперь возвращаются на Родину. Тысячи людей в Донецке и в центре Луганска. Города окрасились в бело-сине-красные цвета. Праздник на каждой улице.

В ЛНР юнармейцы устроили флешмоб. В Херсоне местные жители собрались на митинг у памятника Григорию Потемкину – генерал-фельдмаршал приложил немало усилий для развития Таврической губернии, в том числе основал Херсон.

Историческое решение принято. Впереди новые перспективы и возможности, а главное - больше никаких ограничений для русскоязычного населения! Четыре региона воссоединились со своей исторической Родиной.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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