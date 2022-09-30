В центре Москвы проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда"

Пришло множество людей

В пятницу в самом сердце Москвы, у стен Кремля, тысячи людей пришли на митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда". Чтобы поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стали новыми регионами России.

Главная площадь страны и Васильевский спуск в цветах российского триколора. На огромных баннерах надпись – "Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье - Россия! ". Сегодня действительно исторический день. Церемонию в Кремле транслировали на больших экранах в том числе и здесь. Ну а на митинг-концерт пришли тысячи людей. Москвичи, жители других российских городов, которые специально приехали разделить общую радость. И те, кто бежал от украинских карателей.

Прежде всего, это, конечно, праздник единения граждан большой страны! Здесь говорят "спасибо" всем тем, кто сегодня мужественно защищает нашу Родину. Многие из выступающих на Красную площадь приехали прямо с фронта. И через несколько дней отправятся обратно. Это наши герои, которыми мы гордимся!

Вспоминают и тех, кто, увы, не дожил до этого дня. Но знал и верил, что правда восторжествует. Восемь страшных лет позади.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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