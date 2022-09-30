ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда"

18:32
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Пришло множество людей

В пятницу в самом сердце Москвы, у стен Кремля, тысячи людей пришли на митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда". Чтобы поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стали новыми регионами России.

Главная площадь страны и Васильевский спуск в цветах российского триколора. На огромных баннерах надпись – "Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье - Россия! ". Сегодня действительно исторический день. Церемонию в Кремле транслировали на больших экранах в том числе и здесь. Ну а на митинг-концерт пришли тысячи людей. Москвичи, жители других российских городов, которые специально приехали разделить общую радость. И те, кто бежал от украинских карателей.

Прежде всего, это, конечно, праздник единения граждан большой страны! Здесь говорят "спасибо" всем тем, кто сегодня мужественно защищает нашу Родину. Многие из выступающих на Красную площадь приехали прямо с фронта. И через несколько дней отправятся обратно. Это наши герои, которыми мы гордимся!

Вспоминают и тех, кто, увы, не дожил до этого дня. Но знал и верил, что правда восторжествует. Восемь страшных лет позади.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Митинг-концерт на Красной площади
Митинг-концерт на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.