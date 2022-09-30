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"Как прежде уже не будет": полное видео выступления Владимира Путина

16:29
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Путин подписал указ о присоединении к России четырех новых регионов

Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подписал договоры о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония прошла в Георгиевском зале Московского Кремля.
Путин подписал договоры о присоединении к России новых территорий

Перед подписанием договоров президент выступил в объемной речью. Путин заявил, что жители освобожденных территорий сделали свой выбор и Россия никогда его не предаст. Также глава государства обвинил Запад во взрывах на газопроводах "Северный поток", лжи собственному населению, наркоторговле и истреблении целых этносов.

Завершил свое выступление Путин цитатой из философа Ивана Ильина.

"Если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верую в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух; его судьба — моя судьба; его страдания — мое горе; его расцвет — моя радость" – процитировал Ильина Путин.

Выступление Владимира Путина смотрите в видео.

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