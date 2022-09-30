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США отреагировали на присоединение новых субъектов к России санкциями

16:49
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Список в Вашингтоне объявят 30 сентября

Вашингтон отреагировал на присоединение к России четырех новых субъектов санкциями. Списсок объявят 30 сентября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя администрации президента США.

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"Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", то есть санкциях", - приводит сообщение ТАСС.

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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