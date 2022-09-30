США отреагировали на присоединение новых субъектов к России санкциями

Список в Вашингтоне объявят 30 сентября

Вашингтон отреагировал на присоединение к России четырех новых субъектов санкциями. Списсок объявят 30 сентября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя администрации президента США.

"Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", то есть санкциях", - приводит сообщение ТАСС.

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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