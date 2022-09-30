Пушилин поблагодарил Путина за восстановление исторической справедливости

Глава ДНР выразил мнение всех жителей республики

Россия приросла миллионами своих патриотов, заявил глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о принятии республики в состав Федерации.

"От имени всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину глубокую благодарность за каждый шаг, за каждое решение, которые стали фундаментом восстановления исторической правды и справедливости", - написал Пушилин в Telegram.

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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