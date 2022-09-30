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Пушилин поблагодарил Путина за восстановление исторической справедливости

17:11
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Глава ДНР выразил мнение всех жителей республики

Россия приросла миллионами своих патриотов, заявил глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о принятии республики в состав Федерации.

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"От имени всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину глубокую благодарность за каждый шаг, за каждое решение, которые стали фундаментом восстановления исторической правды и справедливости", - написал Пушилин в Telegram.

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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