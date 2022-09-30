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Зеленский решил в ускоренном порядке записать Украину в НАТО

17:40
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Украинский лидер считает, что де-факто страна уже в альянсе

Украина де-факто уже вступила в Североатлантический альянс. Осталось оформить это юридически, заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер сообщил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке", - написал Зеленский в Telegram.

Украина в декабре 2014 года отказалась от статуса внеблокового государства. Курс страны в ЕС и НАТО был закреплен в конституции. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом в Вашингтоне не раз заявляли, что возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем не рассматривается, передает РИА Новости.

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