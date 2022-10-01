За сутки в России госпитализировано 2644 больных коронавирусом

Заразились ковидом 33 186 человек

За сутки в России госпитализировано 2 644 больных коронавирусом, всего зафиксировано 33 186 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 018 942 человека с COVID-19, умерло 387 372 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 209 человек, зарегистрирован 2 221 новый больной, всего в столице 3 107 769 инфицированных, скончались 46 056 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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