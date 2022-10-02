В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1383 человека

Заразились ковидом за сутки 30 085 пациентов

За сутки в России госпитализировано 1 383 больных коронавирусом, всего зафиксировано 30 085 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 049 027 человек с COVID-19, умерло 387 468 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 181 человек, зарегистрировано 2 205 новых больных, всего в столице 3 199 974 инфицированных, скончались 46 082 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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