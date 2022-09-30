Канада ввела санкции против семьи Пескова и младенца Чемезова

В санкционный список внесены 43 россиянина

Канада объявили о расширении санкционного списка. В него внесены 43 россиянина, в числе которых – родившийся в 2022 году Сергей Чемезов.

Как сообщили канадские власти, в обновленных списках, в частности, семья пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы (1998 и 1990 годов рождения). Ограничения коснулись и членов семей председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы "Ростеха" Сергея Чемезова: в перечне попавших под санкции Оттавы Александр и Сергей Чемезовы (1985 и 2022 годов рождения), Ольга, Евгений и Марина Шуваловы (1966, 1993 и 1998 годов рождения), передает ТАСС.

Оттава ранее пообещала ввести новые санкции в отношении России из-за референдумов, проведенных в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Канадские власти заявили, что никогда не признают итогов плебисцита.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"