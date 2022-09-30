Италия воспротивилась новым европейским ценностям

Вектор итальянской политики меняется

Главный европейский скандал недели - победа на выборах "Братьев Италии". К власти пришли правые во главе с Джорджей Мелони, которую вся западная пресса величает как минимум наследницей идей Муссолини, а некоторые и прямо - фашисткой. Ну или, как сейчас это называется в Европах, постфашисткой. Евросоюз в ярости, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен еще накануне выборов предупреждала итальянцев, что в случае победы "Братьев" ЕС лишит Рим положенных стране миллиардов евро и сейчас это намерение подтвердила. То есть против Италии будет применены те же санкции, что уже введены против Венгрии. Кстати, именно Будапешт единственным в Европе официально поздравил Мелони с победой. Венгрия надеется, что вместе с Италией ей теперь удастся блокировать решения Брюсселя.

45-летняя Джорджа не только смело флиртует с избирателями, но и так же смело даёт понять чиновникам Евросоюза, что когда она станет премьер-министром, то тогда под коллективную дудочку Италия плясать больше не будет.

"Всё, за что мы выступаем сейчас, под угрозой - наша индивидуальная свобода, наши права, суверенитет нашей нации, процветание и благополучие наших семей, образование наших детей. Единственный способ быть бунтарями - это быть консерваторами", - заявила Джорджа Мелони.

То есть Евросоюз до такой степени мутировал, что его членам сегодня приходится сражаться даже за базовые права. Причём, тех, кто не хочет жить в новой нормальности, теперь называют фашистом, угрожающим современному обществу. Например, последовательницей Муссолини Мелони обзывают не только итальянские соперники, но и продемократическая американская пресса.

Под корнями противники подразумевают членство Джорджи в Итальянском социальном движении – тогда ей было 15 лет. В 1994 году партия вошла в состав правительства Сильвио Берлускони. Поэтому, скорее всего, для запада Мелони несёт в себе опасность, прежде всего, потому, что портит глобальную повестку – так как не поддерживает однополые браки, не поддерживает инициативу называть родителей по номерам – вместо мама и папа, не поддерживает политику открытых дверей и не хочет принимать иммигрантов-мусульман.

Зато Мелони – как обычная нормальная жена и мать - хочет сохранить христианство и традиционную семью. И не ради того, чтобы искоренить ЛГБТ сообщество, а потому что игры с полами довели Италию до плачевной статистики. Она сейчас занимает первое место в Евросоюзе по доле населения старше 65 лет. И по подсчетам экспертов, через 70 лет население страны сократится вдвое даже с учетом притока беженцев из Африки.

Ещё систему пугает то, что Мелони – женщину всего лишь со средним специальным образованием - поддерживает большинство, то самое которое отвергает новые европейские ценности. Ну а если учесть, что Джорджа, к тому же, возглавляет международный альянс партий консерваторов и реформистов, то становится понятно, почему социологи на ближайшие два года прогнозируют колоссальные перемены – говорят, эра крупных партий с чёткими политическими условиями в ЕС закончилась, и 2024 год станет стресс-тестом для партий истеблишмента. В общем, не удивительно, что намерение Италии выбиться из европейского строя попыталась пресечь главная домоуправительница ЕС – председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Находясь в Америке и выступая перед студентами Принстонского университета, она не просто объяснила, чем на самом деле является Евросоюз, но и напомнила, что кукловоды научились эффективно усмирять строптивых политиков.

"Когда ты оказываешься в Европейском совете – ты внезапно понимаешь, что твоё будущее и твоё благополучие зависят ещё от 26 членов ЕС. В этом прелесть демократии. Так что посмотрим, пойдут ли дела в трудном направлении. Я уже приводила в пример Венгрию и Польшу. У нас есть инструменты, чтобы всё шло в правильном направлении – где люди как единый организм, а правительства всегда должны быть подотчетны", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

"То, что сказала Урсула фон дер Ляйен про итальянские выборы, было "восхитительно". Не припомню, докатывался ли до таких угроз кто-либо из евросоюзовских руководителей. Евросоюз в принципе становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Причём, инструментарий у европейских диктаторов не оригинален – это финансовые санкции – то есть так наказывают не только Россию, но и членов ЕС. Впрочем, будущий премьер-министр Джорджа Мелони успела сделать ход конём – она предупредила, что деньги из общего бюджета ЕС Италия будет брать только в случае крайней необходимости. В отличие, например, от украинского президента Мелони осознаёт, что Евросоюз миллионы евро не дарит даже своим членам, а лишь даёт в долг под проценты. И вот этот отказ от финансовой зависимости тоже сильно раздражает евробюрократов.

"Эта "ересь" не может нравиться Брюсселю, потому что до этого этот план был составлен Марио Дракулой – так ласково зовут в Брюсселе Марио Драги. Он банкир. У него была колоссальная блистательная карьера в США в Goldman Sachs, прежде чем его парашютировали в Европу. И соответственно это определённое видение – которое очень благоприятно для банков, потому что банки одалживают деньги и потом они получают назад с процентами", - говорит Анна Ван Денски, политический аналитик (Брюссель).

Кстати, по новой западной традиции все правые итальянские правые партии уже попытались обвинить в получении финансовой помощи от России – что особенно смешно, учитывая обещания Мелони поддерживать Украину. А вот что точно есть, но почему-то не особо обсуждается, это связь Мелони с американскими республиканцами. Как минимум у Джорджи Мелони и Дональда Трампа один советник на двоих. И между прочим, Стив Бэннон называет сеньору Мелони исключительно политической рок-звездой и уверен, что эта женщина способна изменить Италию.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"