Операция "Тайфун": как чекисты помогли победить в ВОВ

Госбезопасность решала срочные серьезные проблемы

В этот день 81 год назад, 30 сентября 1941 года, началась операция "Тайфун" - генеральное наступление вермахта на столицу СССР. На войска Западного и Резервного фронтов обрушилась вся группа армий "Центр". Битва за Москву стала крупнейшим стратегическим сражением Второй мировой войны, с обеих сторон участвовало более трех миллионов человек. Начало оборонительной фазы сражения сложилось для Красной армии крайне неудачно и трагично - немцам удалось окружить и разгромить почти все соединения трех советских фронтов. По воспоминаниям очевидцев, в столице царили откровенно панические настроения. Подогреваемые в том числе диверсантами, которые смогли спровоцировать в Москве то, что позднее историки назовут "московским позором". Кому и как удалось его победить?

Три дня в середине октября 41-го были самими тяжелыми в современной московской истории. Немец стоял на пороге столицы. Город готовился к эвакуации. Москвичи не понимали, что будет дальше. Но видели уходящие на восток эшелоны с заводской техникой, закрытые магазины и пустынные улицы. Уверенности такая картина не прибавляла. А когда утром 16 октября в первый и единственный раз в истории не открылось метро, многие жители Москвы были близки к панике.

"16 числа, москвичи вспоминают некоторые, в районе нынешней Ильинки, где сейчас администрация президента, а тогда ЦК партии, шел, говорят, черный снег. Почему черный снег? Жгли документы многие, пепел поднимался вверх. А шел мокрый дождь. Вот он смешивался с пеплом и черный снег падал. Но тут Щербаков выступил, потом Сталин, объявил Москву на осадном положении, достаточно быстро все успокоилось. Когда увидели автоматчиков в белых полушубках, тут еще и стрелковые дивизии, и ОМСДОН навел порядок здесь на улицах", - рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Эти три дня некоторые историки называют "позорными", другие мягче – московской паникой. Ее удалось остановить благодаря своевременному выступлению властей, после которого москвичи поняли – Сталин из города не уезжает. При этом волнения были не столько из-за информационного вакуума, ведь всюду работали радиоточки и вывешивались газеты. Лодку раскачивали немецкие агенты. В основном, из числа советских военнопленных, которых забрасывали в Москву.

Госбезопасность в самые тяжелые дни московской операции, выражаясь языком бывалых бойцов, работала "пожарными" - решала срочные серьезные проблемы. Одних чекистов отправляли на самые сложные участки фронта, чтобы диверсиями остановить продвижение немцев, другие – трудились по линии контрразведки, выявляя тех самых паникеров.

В такой ситуации необходимо было увеличить численность личного состава. И, что важнее, качественно подготовить новичков. 18 сентября руководство НКВД по Москве и области принимает решение о создании спецшколы для подготовки разведчиков-диверсантов. По документам она будет проходить под наименованием "истребительный батальон" №88. А расположится в доме отдыха НКВД в селе Северское под Коломной. Несмотря на острую потребность в кадрах, отбор в школу будет жесткий.

Курсанты под руководством опытных военных и чекистов изучают все, что уже через несколько месяцев поможет сковать продвижение немцев, а затем и заставить их отступить из-под Москвы. Упор в занятиях – на практические навыки.

"Предусматривалось обучение курсантов подрывному делу и частично военным дисциплинам, необходимым для ведения боевых действий диверсионными группами. Военная топография, разведка, огневая подготовка. 50 часов по программе отводилось подрывному делу. Программа предусматривала ознакомление бойцов со свойствами взрывчатых веществ, способами их приготовления и хранения. Со способами производства взрывов и принадлежностями для взрывов", - рассказал Владимир Ивкин, научный сотрудник ВА РВСН, член-корреспондент РАРАН.

При школе действовала и спецмастерская. Там для будущих диверсантов чаще всего сами преподаватели изобретали снаряжение и боеприпасы. В первую очередь, взрывные устройства и мины, потому что стандартные зачастую не подходили.

"Громоздкие и большие, неудобные в обращении, они требовали существенных затрат сил при установке. Начальник школы Зуев сам разработал мину, которая так и получила название УМЗ – Универсальная Мина Зуева. В чем были ее преимущества? В простоте. И изготовления, и использования", - пояснил Владимир Ивкин.

В спецмастерской даже спроектировали пистолет-пулемет для нужд диверсантов. Выпускники школы, по скромным подсчетам, уничтожили 366 немецких вагонов, 193 танка, 88 орудий, 411 машин, взорвали 25 мостов, вырезали 35 тысяч метров телефонного кабеля и ликвидировали более 7 тысяч солдат и офицеров противника.

Чекисты участвовали и в мотопехотных наступательных операциях. Своими силами или вместе с другими соединениями освободили под Москвой 14 населенных пунктов. Впрочем, основными направлениями все же были диверсионные и контрдиверсионные действия. Засланных агентов и паникеров выявляли, допрашивали и, если была возможность, перевербовывали. А потом забрасывали уже в немецкий тыл. Все это требовало от чекистов не только профессиональных навыков, но и силы духа.

"Значительное внимание уделялось морально-психологическому подбору людей и проводившиеся политические занятия, политинформация – они как раз вырабатывали у бойцов уверенность необходимости этой работы и ее важности для всего нашего общего дела – для победы над фашизмом", - отметил Владимир Ивкин.

Первый проблеск этой победы москвичи увидят уже 5 декабря 41-го, когда наши войска пойдут в контрнаступление по всей линии фронта. Это станет возможным благодаря грамотному действию Красной Армии, НКВД и, что не менее важно, спокойствию и уверенности советских граждан, которые работали в тылу. 88-ую диверсионную школу несколько раз передислоцируют, а в 43-м, когда линия фронта будет далеко на западе, как бы расформируют. Как бы, потому что на ее основе появятся другие секретные школы, просто вдали от Москвы. Более 300 выпускников 88-ой получат ордена и медали, а двое станут Героями Советского Союза. Несколько томов с описанием работы спецшколы Федеральная Служба Безопасности рассекретит только в этом году.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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