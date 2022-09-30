Зверство и трусость украинских националистов: новые свидетельства

ВСУ терроризируют мирное население

На всем 1000-километровом фронте продолжаются бои. Наиболее серьезные - под Артемовском и за Красный Лиман. Причем, военные формирования Украины ведут огонь не только по вооруженному противнику. Они постоянно и намеренно терроризируют мирное население. В Харьковской и Запорожской областях они обстреляли колонны беженцев - погибли десятки, в том числе дети.

Разбитые машины, погибшие в результате обстрела гражданские – страшные кадры из Запорожья. По сообщениям СМИ, украинские каратели нанесли 15 артиллерийских ударов по колонне автомобилей, которая направлялась в сторону Васильевки – единственного пункта пропуска на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, в ДНР, ЛНР и Россию.

Киев не щадит ни детей, ни стариков. В Харьковской области обстреляли колонну беженцев. В ЛНР заявили о 30 погибших. Одну девочку в тяжелом состоянии доставили в Москву. В больницы Луганска - двоих детей с минно-взрывными травмами.

Удары по гражданским колоннам носят уже целенаправленный характер – киевский режим уничтожает большие группы несогласных и нелояльных. О нормах международного права на Украине и не вспоминают, цинично добивая даже тяжелораненых наших бойцов с беспилотников. И это очередной, далеко не последний пример зверств нацистов.

Убитые горем муж и сын не могут сдержать слез. Погибшая работала бухгалтером учебного комбината в центре Донецка. Здесь готовили шахтеров. Осколок залетел в кабинет. Пробил раму окна и попал в женщину.

Центр Херсона обстреляли из американских реактивных систем "Хаймарс". Под ударом оказались общежитие политехнического университета и здание морского колледжа. Разрушены жилые дома. Два человека погибло, шестеро госпитализированы.

Уничтожается и гражданская инфраструктура. Диверсанты уже не первый раз пытаются обесточить освобожденные регионы. На Херсонщине подорвали опору ЛЭП. В Запорожской области не прекращаются обстрелы уже остановленной атомной станции. Артиллерия бьет по линиям электропередач и по крупнейшей украинской ТЭС в Энергодаре.

Перебита система подачи газа и точно такая же система подачи мазута – топливо использовалось для работы ТЭС. Сейчас станция в нерабочем состоянии, и чтобы ее вновь запустить, придется починить трубопроводы и откачать мазут, который затопил первые этажи.

По всей линии соприкосновения не прекращается контрбатарейная борьба. Наша артиллерия уничтожает работающие на Украину западные образцы вооружения. В Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS. В районе Гуляйполя - артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

Все силы Украина сейчас бросила на харьковское направление и север ДНР. Не считая потерь, Киев посылает в бой новые резервы. Критическая ситуация под Красным Лиманом. Стратегически важный город практически находится в оперативном окружении. Дорогу на Сватово, которая обеспечивает снабжение группировки, пытаются отрезать ДРГ противника. Трасса под обстрелом украинской артиллерии. Союзные подразделения продолжают героически сдерживать натиск ВСУ.

На Донецком направлении союзные силы готовятся к штурму Артемовска. Ожесточенные бои в районе Зайцево и Марьинки. На нашей стороне отвага и решительность. Редкие кадры ближнего боя. Боец ДНР вплотную подходит к позициям ВСУ. Точно метает гранату, вступает в перестрелку. Четверо украинцев в панике бросают позиции.

Наступление на Херсон остановилось. ВСУ окапываются вдоль реки Ингулец. Российские войска при поддержке артиллерии и авиации ликвидируют Андреевский плацдарм.

В Запорожской области фиксируют наращивание украинской группировки. Все попытки прощупать нашу оборону пресекаются. В регионе налаживается мирная жизнь. Комфорт и цивилизация приходят даже в небольшие населенные пункты. В Тимошевке полным ходом идет строительство ФАПа. В Токмаковский район доставлены тракторы для очистки улиц зимой. В Херсонской области появились собственные авторефрижераторы для транспортировки медикаментов. Три автомобиля привезли из Рязани.

Отдельное внимание – истории и памяти. В Краснодоне – это ЛНР - отреставрировали мемориал молодогвардейцам. Подпольщики распространяли антифашистские листовки, спасали людей от вывоза на работы в Германию, боролись с немецкими оккупантами. Юных героев казнили в январе 43-го, сбросив их в ствол шахты №5. Сейчас на этом месте возвышается мемориал "Непокоренные" - пример мужества и стойкости, который вдохновил Донбасс уже в наши дни и помог вновь отстоять свободу от нацизма.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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