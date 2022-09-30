Вашингтон ввел санкции против семей Шойгу, Мишустина и Медведева

Это ответ на присоединение новых регионов к России

Вашингтон, как и обещал ранее, ответил санкциями на присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В черный список внесены члены семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По данным РИА Новости, в санкционный список попали две дочери Шойгу - Ксения и Юлия, и супруга министра Ирина. Ограничения вводятся против супруги Медведева - Светланы Медведевой - и его сына Ильи. В перечне также супруга и двое сыновей Мишустина.

Новые санкции также коснулись главы "Росгвардии" Виктора Золотова и актера Дмитрия Певцова. В список попали сын Валентины Матвиенко - предприниматель Сергей Матвиенко, а также супруга и дочь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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