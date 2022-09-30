"Большая семерка" осудила присоединение новых регионов к России

Референдумы назвали "фиктивными"

Страны G7 никогда не признают итоги референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также присоединение этих регионов к России. Совместное заявление распространили главы МИД "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США. Подписал документ и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

"Едины в нашем самом решительном осуждении агрессивной войны России против Украины и продолжающихся нарушений ею суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины… Мы никогда не признаем ни этих предполагаемых аннексий, ни фиктивных референдумов, проводимых под дулом пистолета", - приводит текст документа ТАСС.

Министры G7 призвали все страны мира "осудить агрессивную войну России и ее попытку захватить территорию силой". Заявление уже прокомментировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова отметила, что эти государства просто никогда не признавали демократии.

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