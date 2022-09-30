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Путин заявил о возросшей силе России

19:49
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Президент приветствовал участников митинга-концерта на Красной площади

Россия стала сильнее, заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сила – в единстве. Президент России приветствовал участников митинга-концерта, который проходит на Красной площади в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила. А значит, победа будет за нами", - завершил президент свою речь.

Путин пообещал, что российские власти будут делать все для того, чтобы обеспечивать на присоединившихся территориях безопасность, возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, больницы и поликлиники. Договоры о присоединении регионов к России и образовании новых субъектов федерации Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали 30 сентября, передает РИА Новости.

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