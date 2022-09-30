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МИД России уличил генсека ООН в превышении полномочий

20:22
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Оценка Гутерришем референдумов ангажирована и предвзята

Генеральный секретарь ООН превысил свои полномочия, высказав оценку волеизъявления населения Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Антониу Гутерриш без раздумий действует на основе политизированных решений Генассамблеи, отдает на этом основании неправомерные инструкции своим подчиненным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Напоминаем, что статья 97 Устава ООН закрепляет за Генеральным секретарем роль "главного административного должностного лица Организации". Соответствующие функции не наделяют управляющего Секретариатом ООН правом делать ангажированные политические заявления от имени всей Организации", - говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что генсек не уполномочен также заниматься толкованием норм Устава и документов Генассамблеи. А статья 100 Устава ООН требует от сотрудников Секретариата соблюдения принципа беспристрастности.

Захарова подчеркнула, что Гутерриш проигнорировал закрепленный в Уставе ООН принцип самоопределения народов. И это при том, что решения, принятые на референдумах народами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отражают их свободное волеизъявление - в полном соответствии с Декларацией 1970 года.

Гутерриш 29 сентября прокомментировал итоги референдумов в републиках Донбасса и на освобожденных территориях. Генсек ООН заявил, что "решение об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения".

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