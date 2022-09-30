Путин подписал указ о военном призыве

Призывная кампания стартует 1 октября

Призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2022 года. Указ подписал президент России Владимир Путин.

"Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российский Федерации возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года No 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечено, что планируется призвать на военную службу 120 тысяч человек. Увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек, также начнется 1 октября.

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