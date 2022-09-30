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Генштаб: призывники не попадут в зону СВО

21:01
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Родителей просят не переживать

Генштаб ВС России успокоил родителей россиян, получивших повестки в рамках осеннего призыва. Призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, заверил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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"В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский.

Осенний призыв стартует 1 октября, указ подписал президент России Владимир Путин. В Генштабе напомнили, что наибольшее число призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и Военно-морской флот.

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