Байден заявил о готовности США защищать "каждый дюйм территории НАТО"

Американский лидер уверен, что России "не удастся запугать США"

Соединенные Штаты готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, заявил Джо Байден. Президент США подтвердил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву.

"Я хочу снова повторить: мы и наши партнеры по НАТО полностью готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый дюйм - и поймите это правильно", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

По словам американского лидера, он поддерживает тесный контакт с союзниками по ситуации на Украине и в связи с действиями России. Байден добавил, что Москве не удастся запугать Вашингтон, и он продолжит поставлять Киеву военное оборудование, передает РИА Новости.

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