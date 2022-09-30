КС назвал сроки правового оформления новых российских регионов

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября

Председатель Конституционного суда России назвал сроки конституционно-правового оформления присоединения к федерации четырех новых регионов. Валерий Зорькин отметил, что работа уже идет и займет немного времени.

"Происходит конституционно-правовое оформление, и указом президента вносятся изменения в перечень субъектов РФ", - заявил Зорькин в эфире телеканала "Россия-1". По мнению председателя КС, процесс не займет много времени.

Президент Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о включении этих регионов в состав России 30 сентября. Торжественная церемония прошла в Кремле.

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