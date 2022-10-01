Россия в ООН дала жёсткий ответ противникам референдумов

Они хотели публично осудить Москву

Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Авторы призывали все страны и международные организации не признавать изменения статуса этих регионов, а также требовали от Москвы немедленно вывести военные силы с Украины, сообщает "ТВ Центр".

Как заявил постпред нашей страны Василий Небензя, некоторые из коллег достигли дна, попытавшись прямо осудить страну-члена Совбеза. Резолюцию поддержали десять государств, четыре воздержались, в том числе, Китай и Индия. Их представители подчеркнули, что Совбез ООН должен помогать снижать напряжение, а не нагнетать его.

Это заседание было созвано Москвой после диверсий на трубопроводах системы "Северный поток". Небензя заявил, что любое международное расследование не будет объективным без участия в нём России, которая потратила огромное количество сил и средств на эти проекты. По данным "Газпрома", в трёх повреждённых нитках находилось 800 миллионов кубометров топлива.

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