Украина нанесла удары по Донецку и пригородам

ВСУ пытаются захватить Красный Лиман

Этой ночью под огнём украинских националистов вновь оказались Донецк, Макеевка и Ясиноватая. По населённым пунктам бьют натовским калибром. Сирены воздушной тревоги звучали и в Новой Каховке, работала наша система ПВО.

Продолжаются тяжёлые бои за Красный Лиман - важнейшую транспортную артерию ДНР. ВСУ бросили серьёзные силы на захват города, но подразделения союзных войск успешно отбивают атаки, на подходе подкрепление, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем наши военные успешно ликвидируют инфраструктуру и технику противника в зоне спецоперации. В частности, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

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