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Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР

10:17
  • суббота
  • 01 октября 2022

Президент отметил роль Китая на международной арене

Владимир Путин направил поздравления Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования КНР. Российский лидер отметил готовность нашей страны к тесному диалогу с Китаем. Он также пожелал счастья и процветания китайским гражданам, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Китай, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

"Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам", - говорится в поздравительной телеграмме.

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