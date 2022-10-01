В Москве завершился сезон фонтанов

Из законсервируют на зиму

В Москве сегодня отключают фонтаны. Сезон фонтанов в столице завершился, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступают к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября", - приводит слова Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

В Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди них есть традиционные, плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно сезон фонтанов стартует в конце апреля и завершается в конце сентября – начале октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"