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Собянин поздравил москвичей с Днём старшего поколения

10:52
  • суббота
  • 01 октября 2022

Он отмечается 1 октября

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём старшего поколения. Мэр поблагодарил пожилых людей за их готовность помочь и гостеприимство.
Собянин рассказал о проекте "Знание" на ВДНХ

"Вы наша гордость и радость, крепкий тыл и мудрый совет. И пусть в эти осенние дни за окном часто идёт дождь - нам с вами всегда тепло и уютно", - говорится в поздравлении Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города подчеркнул, что младшее поколение берёт со старших пример и хочет быть похожим на них. Мэр также пожелал пожилым, чтобы их жизнь была наполнена светом и добром, а рядом всегда будут любящие и заботливые близкие люди.

Международный день старшего поколения стали отмечать в России с 1992 года. Обычно в этот день во многих странах мира проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвящённые их правам и роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

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