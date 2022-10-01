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НАТО отказалось принимать Украину в свои ряды

12:24
  • суббота
  • 01 октября 2022

Лидеры альянса не готовы к этому шагу

В странах блока НАТО выражают недоумение решением президента Зеленского подать так называемую срочную заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Накануне, сразу после вхождения в состав России новых территорий, украинский лидер разместил в соцсетях видео церемонии подписания украинской заявки.
Зеленский решил в ускоренном порядке записать Украину в НАТО

Владимир Зеленский сообщил, что свой путь к членству в НАТО Украина уже прошла. Однако в США и Европе считают иначе. Американское издание Politico сообщило: инициатива Киева стала неожиданностью для администрации Байдена, а советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявил: вопрос о принятии Украины в НАТО является несвоевременным, сообщает "ТВ Центр".

Уклончиво прокомментировал шаги украинского президента и генсек альянса Йенс Столтенберг, а глава германского МИДа подчеркнула: помогая Киеву оружием, страны НАТО не готовы сами воевать за Украину.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии: "Мы знаем, что у Украины есть такое желание. И двери НАТО, конечно, открыты. Но, с самого начала мы ясно дали понять, что поддерживаем Украину в её праве на самооборону – военной помощью, но сами не вступаем в эту войну. Мы должны сохранить мир в Европе. Мы несём ответственность за то, чтобы эта война не распространилась на другие страны".

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