В Москве открылся Центр поддержки родственников мобилизованных

Там окажут всю необходимую помощь

В российских регионах в учебные центры продолжают прибывать мобилизованные граждане и добровольцы. В Краснодарском крае наводчики-операторы и механики колёсной и лёгкобронированной техники изучают современные образцы вооружения.

Тактические приёмы и действия на незнакомой открытой местности отрабатывают мотострелки в Амурской области. В Казани идёт формирование подразделений танкистов. Уже в ближайшее время личный состав приступит к боевому слаживанию, сообщает "ТВ Центр"

А в Москве сегодня заработал Центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей, которые могут обратиться туда за помощью.

"Мы постараемся выстроить эту работу максимально адресно, конкретно помогая каждой семье решить её индивидуальные вопросы. Если у семьи будет потребность в устройстве ребёнка в ясли, в детский сад или в школу рядом с домом, мы обязательно оперативно без очереди решим эту проблему. Если в семье есть пожилые люди, которые требуют ухода, в зависимости от потребностей можем обеспечить социальным работником по месту жительства или госпитализировать в учреждения круглосуточного ухода", - рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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