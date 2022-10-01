В Москве прошла конференция о роли Победы в Великой Отечественной войне

Уроки войны имеют большое значение в современном мире

"Победа в Великой Отечественной войне и её значение для обеспечения национальной безопасности России в новых исторических условиях". Научно-практическая конференция с таким названием прошла в Общественной палате.

Спикеры подчеркнули, что развязанная против нашей страны информационная война приобрела беспрецедентно жёсткий характер, чтобы обесценить заслуги России в развитии мировой истории и гуманитарном прогрессе человечества, сообщает "ТВ Центр".

"Мы должны быть бдительными, крепить нашу оборону, как извне - силой оружия, так и изнутри, защищая политическое и информационное поле от внутренних пособников противника. Тех самых, кого принято обозначать пятой колонной", - отметил кандидат философских наук, профессор Анатолий Горячев.

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