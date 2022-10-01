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В "Газпроме" назвали объём газа, пропавшего после диверсии на "Северных потоках"

12:37
  • суббота
  • 01 октября 2022

Расследование продолжается

Серия диверсий на газопроводах системы "Северный поток" стала главной темой экстренного заседания Совбеза ООН. Однако делегация США воспользовалась случаем, чтобы повернуть дискуссию в антироссийское русло. Вашингтон попытался продавить свой проект резолюции о непризнании референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье.
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Постпред США не упустила возможности лишний раз обвинить Москву. Линда Томас-Гринфилд заявила, что осуждает вхождение ЛДНР, Херсонской   и Запорожской областей в состав России. Совместно с Албанией США подготовили резолюцию против признания референдумов, причём, в обход всех протоколов - даже не удосужились предупредить коллег по Совету безопасности.

Постпред России, в свою очередь, решил освежить память дипломатов и напомнил, как была признана независимость Косово. Что это, если не двойные стандарты. Само же голосование по резолюции Василий Небензя назвал бесполезной провокацией. В итоге Россия наложила вето на резолюцию. Китай, Индия, Бразилия и Габон - от голосования воздержались, сообщает "ТВ Центр".

Официальный представитель "Газпрома", который присутствовал на заседании по видеосвязи, заявил, что установить точные причины аварий на "Северных потоках" ещё предстоит, а сколько времени потребуется на их устранение, говорить рано. А значит, Европа на неопределённый срок лишилась одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. По словам Сергея Куприянова, в повреждённых нитках находилось около 800 миллионов кубометров газа. Этого хватило бы, чтобы обеспечить голубым топливом всю Данию на три месяца.

Русофобские настроения захлёстывают Европу и Америку. Сегодня появились кадры из Нью-Йорка, где неизвестный облил красной краской генконсульство России.  В нашем МИДе уже назвали произошедшее наглядным примером того, как киевский режим во главе с США все эти годы заливал кровью Донецк и Луганск.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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