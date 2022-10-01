В "Газпроме" назвали объём газа, пропавшего после диверсии на "Северных потоках"

Расследование продолжается

Серия диверсий на газопроводах системы "Северный поток" стала главной темой экстренного заседания Совбеза ООН. Однако делегация США воспользовалась случаем, чтобы повернуть дискуссию в антироссийское русло. Вашингтон попытался продавить свой проект резолюции о непризнании референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье.

Постпред США не упустила возможности лишний раз обвинить Москву. Линда Томас-Гринфилд заявила, что осуждает вхождение ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совместно с Албанией США подготовили резолюцию против признания референдумов, причём, в обход всех протоколов - даже не удосужились предупредить коллег по Совету безопасности.

Постпред России, в свою очередь, решил освежить память дипломатов и напомнил, как была признана независимость Косово. Что это, если не двойные стандарты. Само же голосование по резолюции Василий Небензя назвал бесполезной провокацией. В итоге Россия наложила вето на резолюцию. Китай, Индия, Бразилия и Габон - от голосования воздержались, сообщает "ТВ Центр".

Официальный представитель "Газпрома", который присутствовал на заседании по видеосвязи, заявил, что установить точные причины аварий на "Северных потоках" ещё предстоит, а сколько времени потребуется на их устранение, говорить рано. А значит, Европа на неопределённый срок лишилась одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. По словам Сергея Куприянова, в повреждённых нитках находилось около 800 миллионов кубометров газа. Этого хватило бы, чтобы обеспечить голубым топливом всю Данию на три месяца.

Русофобские настроения захлёстывают Европу и Америку. Сегодня появились кадры из Нью-Йорка, где неизвестный облил красной краской генконсульство России. В нашем МИДе уже назвали произошедшее наглядным примером того, как киевский режим во главе с США все эти годы заливал кровью Донецк и Луганск.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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