Минобороны показало боевую работу расчётов установок "Ураган" на Украине

Они поражают цели на территории противника

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" во время спецоперации. Как рассказал командир боевой машины, "Урагану" нужен простор для перемещения.

"Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Все зависит, конечно, в большей степени от слаженности расчётов, скорости", - рассказал военный.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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